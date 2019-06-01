США, по некоторым данным, договорились с Польшей об увеличении американского контингента в Восточной Европе

Соединенные Штаты, по некоторым данным, договорились с Польшей об увеличении американского контингента в Восточной Европе. Как пишет газета Файнэншл таймс, уже в этом месяце может быть объявлено, что в Польшу будет направлена еще, по меньшей мере, тысяча военнослужащих. Таким образом, в целом американский контингент на территории республики вырастет до пяти тысяч человек. Для них здесь будет построен тренировочный центр, кроме того, увеличится доля бойцов спецподразделений. Варшава объясняет все эти меры тем, что опасается угроз со стороны России.