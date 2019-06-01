Японские власти отказались от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору

Как говорят источники местной газеты Асахи, стороны так и не смогли договориться по некоторым историческим моментам, а также вопросам безопасности. До этого Токио рассчитывал подписать рамочное соглашение в конце июня на саммите «двадцатки». Японское правительство подтвердить совместную декларацию 1956 года, к которой Советский Союз выразил готовность после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Однако территориальный вопрос Москва и Токио не могут решить до сих пор.