США пригрозили новыми санкциями компаниям, которые сотрудничают с российским проектом «Северный проект-2»

США пригрозили ввести не менее пяти видов санкций против компаний, которые сотрудничают с российским проектом «Северный проект-2». В первую очередь, это коснется тех, кто предоставляет свои суда для укладки труб в Балтийском море, — пишет газета РБК. Среди возможных мер, на которые готов пойти Вашингтон, — запрет на вывоз любых товаров или технологий для этих фирм, отказ от страхования или продления кредитов таким компаниям, запрет на инвестиции в капитал. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат США.