В России с сегодняшнего дня отменен национальный и внутрисетевой роуминг

В силу вступили соответствующие поправки в закон о связи. Эту инициативу обсуждали последние несколько лет. В дело вмешивалась Федеральная антимонопольная служба. Между тем, пресса пишет, что не все региональные компании готовы к новым правилам работы: некоторые из них изменили свои тарифы.

Это не отразится на доходах операторов, — говорил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хотя официально норма вводится только сегодня, большинство крупных операторов отменили внутрисетевой роуминг внутри страны еще в прошлом году.