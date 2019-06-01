Британский музыкант Элтон Джон раскритиковал удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни, который вышел в России. Случившееся певец и композитор назвал цензурой. Об этом сам Джон не знал, — говорится в сообщении на странице музыканта в Фейсбуке. Решение прокатчика удалить ряд сцен является печальным отражением раскола мира, а также насколько он может быть нетерпим к любви двух людей, — говорится в сообщении Элтона Джона.

Накануне стало известно, что из биографической ленты «Рокетмэн» убрали сцены однополой любви и употребления наркотиков. Компания-прокатчик Централ Партнершип объяснила это требованиями российского законодательства.