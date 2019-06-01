В Гамбурге предложили отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров

В ФРГ до сих пор это считается кражей. Сенатор юстиции Гамбурга Тиль Штеффен, который представляет Партию зеленых, намерен таким образом бороться с расточительством продуктов питания, передает Deutsche Welle. Сейчас вполне еще пригодную для питания еду из мусорных контейнеров забирают бездомные и активисты, которые выступают против общества излишнего потребления. Штеффен предлагает, чтобы супермаркеты сдавали нераспроданные продукты гуманитарным организациям.