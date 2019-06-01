В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков

Его подозревают в причастности к мошенничеству на сумму в 750 миллионов рублей, – рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. По его данным, накануне в регионе работала группа следователей ФСБ. По неподтвержденной информации, Конькова уже допросили следователи, и сегодня его должны доставить в Москву .

Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года. Он был освобожден от должности досрочно, по собственному желанию, — следует из указа президента.