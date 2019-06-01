Всех испанских депутатов в Европарламенте лишили предварительной аккредитации

Поводом, по некоторым данным, стал неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, передает AFP. Оба политика прошли в Европарламент по спискам союза «Свободные за Европу» от Испании. Однако, как рассказал адвокат Пучдемона, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание общеевропейского законодательного органа. В Брюсселе сослались на то, что еще не получили официальный список испанских депутатов. Пучдемон живет в Бельгии, Мадрид обвиняет его в мятеже за организацию референдума о независимости Каталонии.