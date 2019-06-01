Первый кандидат на пост губернатора Петербурга подал документы в избирательную комиссию города

Им стал временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов. Накануне он сказал, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Это значит, что ему требуется собрать 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей.

Впрочем, политологи отмечают, что многие кандидаты от власти в эту кампанию собираются идти как самовыдвиженцы, чтобы дистанцироваться от партии «Единая Россия» из-за падения ее рейтинга.