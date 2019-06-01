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10:01, 01 июня 2019

В столичном районе Люблино этой ночью произошла стычка между местными жителями и охраной стройплощадки

Москвичи выступают против возведения многоэтажного дома.

Жители района собрались возле строительной площадки накануне вечером. Они выстроились «живой цепью», пытаясь предотвратить заезд техники – сообщает агентство REGNUM. Вскоре между противниками строительства и, предположительно, сотрудниками ЧОП, началось столкновение – видео, запечатлевшее стычку, опубликовано в интернете. На кадрах видно, что охрана начала теснить активистов, пытаясь освободить проезжую часть для грузовиков. Полиция, которая находилась тут же неподалеку, не вмешивалась.

Застройщик пытался начать работы еще около двух недель назад, но столкнулся с жестким сопротивлением местных жителей. Они утверждают, что публичные слушания прошли тайно и граждан фактически поставили перед фактом строительства в районе новой многоэтажки. Москвичи говорят, что это будет сделано за счет уменьшения территории парка возле метро – много деревьев вырублено уже сейчас.

По данным REGNUM как минимум один активист был задержан полицией.



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