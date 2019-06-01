Конфликт между местными жителями и предполагаемыми охранниками стройплощадки произошел ночью в Люблино

Конфликт между местными жителями и предполагаемыми охранниками стройплощадки произошел минувшей ночью в московском районе Люблино. Жители выступают против возведения здесь многоэтажного дома. Накануне вечером на площадке возобновились работы и тогда люди выстроились в живую цепь, чтобы остановить технику, передает агентство Регнум. Сообщается, что задержан по меньшей мере один человек. К месту происшествия были стянуты силы полиции.