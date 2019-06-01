Росгвардия закупит две тысячи пар наручников «Нежность»

Их стоимость, согласно тендеру, размещенному на портале госуслуг, составляет около двух миллионов рублей.

Из документов следует, что Росгвардия до конца сентября хочет закупить изделия модели «Браслеты оперативные специальные». На это обратило внимание интернет-издание «МБХ-Медиа». Ранее на сайте изготовителя наручников — НИИ специальных материалов — их торговое наименование указано как браслеты «Нежность». Сейчас они называются «Двухзвенное». В характеристике подчеркивается, что изделия отличаются мгновенным срабатыванием запорного механизма при ударе по запястьям. Кроме того, отмечается, что специальная конструкция наручников позволяет «применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого». При этом говорится, что они не нарушают кровообращения и не допускают повреждений кожи. Наручники рассчитаны на 5 тысяч циклов срабатывания.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что МВД закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность» на сумму около 26 миллионов рублей.