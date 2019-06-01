Суд Северодвинска оштрафовал сотрудника завода «Севмаш», который вывесил баннер во время телемоста с Путиным

Суд Северодвинска оштрафовал сотрудника оборонного завода «Севмаш», который вывесил баннер во время телемоста с Владимиром Путиным. Евгению Романенко придется выплатить 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции. Суд указал, что законодательство запрещает проводить публичные мероприятия на месте размещения ядерных установок. Мужчина признал свою вину, по его просьбе ему вернули баннер, сообщает «Новая газета».

На плакате содержался призыв к президенту уволить губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Его отставки люди требовали из-за строительства на станции Шиес мусорного полигона. Туда планируют свозить отходы из Москвы и других регионов. Орлов называл выступающих против полигона «шелупонью, которая здесь никто».

В конце апреля стало известно об увольнении вывесившего баннер слесаря-монтажника «Севмаша». В качестве причины значились неоднократные нарушения трудовых обязанностей. Романенко подал иск к работодателю.