Запрет на экспорт нефти и продуктов ее переработки на Украину сегодня вступает в силу

Решение о таких ограничениях ранее принял премьер Дмитрий Медведев. В правительстве это назвали ответными мерами на прежние действия Киева.

Вводится запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также на ввоз в Россию товаров украинского машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. Впрочем, многие эксперты отмечают, что последствия экспортных ограничений России на поставки нефти и угля на Украину будут минимальными. Согласно постановлению кабинета министров, под экспортный запрет попали сырая нефть, масла, вазелин и нефтяной кокс, битумные и асфальтовые смеси и другие изделия из нефтепродуктов. Для экспорта целой группы товаров на Украину теперь нужно брать разрешение в министерстве экономического развития – это каменный и коксующийся уголь, бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы. В Киеве это решение восприняли спокойно. По данным государственной фискальной службы соседней страны, в январе-марте Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 1 миллиард долларов. При этом импорт из России составил 45 процентов.

Более весома зависимость Украины от угольных поставок из России. Они обеспечивают работу целого ряда ТЭС и оперативно заменить их весьма сложно.