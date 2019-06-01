По меньшей мере 12 человек погибли, шестеро ранены в результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич

Огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий. По данным полиции, он вошел в здание и начал стрелять, переходя с этажа на этаж. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один найден в припаркованной рядом машине. В ходе перестрелки с полицией сам нападавший был ранен и затем скончался. Об этом сообщил начальник местной полиции Джеймс Сервера.

О мотивах стрелявшего не сообщается. Его имя известно полиции, однако его не пока не называют. На месте обнаружены пистолет 45-го калибра и винтовка. По предварительным данным, оружие было приобретено легально.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что стрелявшего звали

Деуэйн Крэддок, ему было 40 лет. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина купил большое количество стрелкового оружия.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем и следит за ситуацией, сообщила пресс-служба Белого дома. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место ЧП.