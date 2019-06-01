Следствие называет личную неприязнь мотивом главы Раменского района Андрея Кулакова для убийства его знакомой

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. О задержании чиновника стало известно накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он досрочно покинул свой пост. Его обязанности будет исполнять первый замруководителя муниципалитета Николай Воробьев, сообщает пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

Погибшая — заместитель председателя Общественной палаты Раменского района 39-ти летняя Евгения Исаенкова. Тело женщины 4 мая нашли в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе. Кулаков свою вину не признал.