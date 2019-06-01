В Петербурге начал курсировать ретро-трамвай

Он ходит по специальному музейному маршруту.

Ретро-трамвай с сегодняшнего дня начинает ездить по центральным улицам Петербурга. Каждую субботу и воскресенье он отходит от Музея городского транспорта, пересекает Васильевский остров и объезжает историческую часть города: пассажиры смогут увидеть зоопарк, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора» и Михайловский замок. Планируется, что трамвай будет работать пять месяцев, до конца октября. Такой транспорт запускается в Петербурге уже восьмой год подряд: маршрут каждый раз меняется. Взрослым билет на ретро-трамвай обойдется в 200 рублей, дети до семи лет могут кататься на нём бесплатно.

Как сообщает пресс-служба предприятия «Горэлектротранс», ретро-трамвай будет выходить в рейсы дважды в день.