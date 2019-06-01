Краснодарский краевой суд приговорил экс-полицейского к 3 годам колонии за незаконное получение гостайны

По версии следствия, капитан Терещенко, работавший оперативником отдела по контролю за оборотом наркотиков в Сочи, изготовил копии секретных документов других сотрудников ведомства. Затем, как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение ФСБ, он передал их третьим лицам для распространения. Как утверждают источники издания, капитан Терещенко (его имя не разглашается) пытался скомпрометировать своего сослуживца, который отвечал за сохранность документов. В результате, как говорят в управлении МВД по Краснодарскому краю, оперативник был уволен из полиции сразу после возбуждения дела. Кроме того, по приговору суда его лишили звания капитана полиции. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Признал ли осужденный свою вину, не уточняется.