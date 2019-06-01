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08:02, 01 июня 2019

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Несколько человек пострадали от распыления перцового газа. Инцидент произошел минувшим вечером в общественном пространстве Яма на Китай-Городе. На место приезжала скорая помощь и полиция. Один из пострадавших надел для защиты шлем и пытался отбиться от активистов цепью для мопеда. Он упал, а члены движения мешали ему встать, сообщает «Новая газета». Лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин утверждает, что первыми столкновения начали не активисты, а посетители Ямы.

По данным «МБХ медиа», ожоги получили не менее пяти человек. Несколько пострадавших уехали с полицейскими, чтобы написать заявления на членов движения. Издание Moloko plus сообщает об одном задержанном.



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