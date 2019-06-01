По предварительным данным, никто не пострадал. Нарушен габарит соседнего пути, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел рано утром на станции Куэнга. В ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово. В РЖД создан оперативный штаб. На движение пассажирских поездов ситуация пока не повлияла. Решается вопрос о том, чтобы выделить вагоны и отправить поезд дальше по маршруту следования.