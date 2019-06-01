США отменили торговые льготы для Индии

Нью-Дели не смогли убедить Вашингтон в том, что предоставят справедливый и приемлемый доступ к внутренним рынкам. «Соответственно, целесообразно убрать Индию из списка развивающихся стран-бенефициаров [системы] с 5 июня 2019 года», — говорится в заявлении Белого дома. В середине мая США также лишили льгот Турцию. В этом случае решение объяснялось тем, что за 45 лет участия в программе экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась. О своем решении отменить льготы для обеих стран президент Дональд Трамп объявил конгрессу в начале марта.