Состояние двух девочек, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, улучшилось

Их переводят из реанимации в травматологическое отделение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Бурятии. Инцидент в Улан-Удэ произошел в четверг. Резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Травмы получили пятеро детей в возрасте от трех до семи лет, четверо из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным следствия, в день происшествия батут не был должным образом закреплен. Собственник аттракциона задержан, ему предъявлено обвинение.