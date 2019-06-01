Ряд улиц и набережных столичного центра будут перекрыты сегодня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца»

Добавятся к ним и несколько участков дорог, где продолжится реконструкция инженерных сетей.

Благотворительные организации и фонды регулярно проводят в столице спортивные мероприятия. В них принимают участие тысячи человек. Еще накануне в полдень в связи с марафонским забегом перекрыли Васильевский Спуск. Ограничения здесь сохранятся и до позднего воскресного вечера. Сегодня до 18:00 машины не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост, а до 12:30 автомобилисты не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной. Ограничения затронут Раушскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные. До 15:30 движение ограничат на улицах Садовнической и Балчуг. Движение на пяти участках дорог будет ограничено и из-за продления сроков реконструкции коммуникаций близ станции метро Студенческая. Там в районе улицы Киевская частично закроют проезд на одной полосе, нужно будет выбирать пути объезда. Кроме того, в связи со строительством транспортной развязки перекроют и три участка дорог в районе 50-го километра МКАД.

На центральных улицах Москвы до окончания благотворительного забега временно изменятся и маршруты наземного транспорта. Впрочем, сразу после его завершения транспорт начнет работать в своем обычном режиме.