«Транснефть» начнет сегодня откачку грязной нефти из нефтепровода в Белоруссии

Растворитель в российской нефти, который разъедает металл, белорусская сторона обнаружила еще 19 апреля, а поставки нормальной нефти дошли по южной ветке трубопровода – через Белоруссию и Украину — до Словакии только 23 мая. Затем пойдут в Венгрию. Но, как отмечает «Дойче Велле», с более важной северной веткой, через которую нефть из России идет в Польшу и Германию, вопрос не закрыт. Для возобновления поставок, из трубы нужно изъять грязную нефть. Вот ее и вернут реверсом в Россию. Причем, Белоруссия значительно повысила стоимость ее транзита. Кроме того, Минск требует от России компенсаций за испорченное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Перечислять средства , вероятно, будет «Транснефть». Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал неправильным, что государство будет платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти.

Власти Белоруссии оценили ущерб в сотни миллионов долларов.