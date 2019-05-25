Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко назначили психиатрическую экспертизу

Стороне защиты непонятно зачем это сделано, — сказал «Эху Москвы» её адвокат Сергей Ковалевич.

Ковалевич добавил, что вряд ли эту проверку назначили, чтобы потянуть время. По его словам, её результаты скорее всего будут известны тогда же, когда появятся итоги других десяти экспертиз в рамках этого дела.

Напомним, Анастасия Шевченко стала первой в России фигуранткой уголовного дела об участии в работе «нежелательной организации». С января она находится под домашним арестом.