Задержанный по подозрению в убийстве глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост

Это произошло еще 29 мая. Его обязанности будет исполнять первый замруководителя муниципалитета Николай Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

Тело убитой женщины нашли в начале мая, рассказала «Эху Москвы» помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Задержанный не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.