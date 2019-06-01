Президент США Дональд Трамп анонсировал дату и место своего официального выдвижения на второй срок

Об участии в президентской гонке 2020 года он объявит 18 июня в Орландо во Флориде. В этот день там состоится масштабное мероприятие с участием его сторонников. Об этом нынешний американский лидер написал в Twitter, прикрепив к посту ссылку, по которой можно зарегистрироваться на эту акцию.

Прежде желание баллотироваться выразили бывший вице-президент США Джо Байден, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, губернатор штата Монтана Стив Баллок и конгрессмен от штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл. Еще одним возможным кандидатом на выборах называли сенатора Берни Сандерса. Соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон от участия в новой кампании уже отказалась.