В отношении страховщиков «Северного потока-2» Вашингтон может ввести пять или более видов санкций

Об этом говорится в документе, разработанном сенаторами США и опубликованном в официальной базе конгресса. Прежде он был доступен на сайте сената.

Законопроект предусматривает, что ограничения в первую очередь будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб в Балтийском море.

Помимо них санкции, по мнению законодателей, должны быть введены и против юридических или физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги этим судам.