Английские Ливерпуль и Тотенхэм проведут решающий матч в футбольной Лиге Чемпионов

Последний Английский финал ЛЧ случился 11 лет назад и прошел в столичных Лужниках. Тогда в серии пенальти МЮ переиграл Челси. Теперь на трофей претендуют Ливерпуль и Тотенхем. Букмекеры в финале отдают явное предпочтение красным. Чья атакующая линия считается сегодня едва ли не лучшей в мире. И скорее всего предстанет сегодня в Мадриде в полном составе. Со слов наставника Ливерпуля Юргена Клоппа, бразильский форвард Роберто Фирмино уже оправился от травмы.

Впрочем, лидер атак Тотенхема Гарри Кейн тоже готов сегодня выйти на поле.

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. В обоих матчах Премьер Лиги успех праздновал Ливерпуль.

Финал Лиги Чемпионов начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.