Первые выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся сегодня

Речь идет о тех клиентах, суммы вкладов которых превышают страховые выплаты в 1,4 миллиона рублей.

В общей сложности пострадавшими были признаны 35 тысяч клиентов «Югры», и рассчитываться с ними планируют постепенно. В течение ближайших двух месяцев деньги вернут большей части вкладчиков. На это будет направлено около миллиарда рублей, рассказал интернет-изданию «Росбалт» гендиректор компании «Комплексные инвестиции» Игорь Буравков – эта фирма взяла на себя выплаты задолженностей.

Первыми деньги вернут тем, у кого вклады в «Югре» были сравнительно небольшими. По оценке Буравкова, у 31 тысячи человек сумма превышения составила до миллиона рублей. С ними всеми планируют рассчитаться в течение года. Остальные увидят свои средства позднее. Согласно графику, опубликованному ранее в газете «Коммерсант», обязательства в полном объеме будут погашены за 3,5 года.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года из-за неисполнения законов. В апреле этого года бывший акционер банка Алексей Хотин был задержан и помещен под домашний арест по делу о банкротстве. Его обвиняют в хищении 7,5 миллиардов рублей у вкладчиков.