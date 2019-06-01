Число жертв стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич возросло до 12

Один человек скончался по пути в больницу. Количество раненых также будет расти, их продолжают доставлять в медучреждение, сообщил глава полиции города. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный найден в машине, припаркованной у здания. Ранее сообщалось об 11 погибших и шестерых пострадавших. Огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. В ходе перестрелки с полицией сам нападавший был ранен и затем скончался. О его мотивах не сообщается. Имя стрелявшего известно, однако его не называют, поскольку еще не уведомлены родственники. На месте стрельбы обнаружены пистолет и винтовка. По предварительным данным, оружие было приобретено легально. На месте работают различные службы, включая ФБР.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что стрелявшего звали

Деуэйн Крэддок, ему было 40 лет. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина купил большое количество стрелкового оружия.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем, он продолжает следить за ситуацией, сообщила пресс-служба Белого дома. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место ЧП.

Консульский отдел посольства России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. В Госдепартамент направлен соответствующий запрос.