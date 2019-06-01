Минюст США готовится начать расследование в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google

Ее подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл». По данным ее источников, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации по вопросу, кто из них будет курировать предстоящее расследование. Комиссия согласилась уступить эти полномочия министерству. Его специалисты приступили к проверке того, как Google ведет бизнес, определяет порядок поиска в интернете и занимается иными вопросами. Ранее комиссия уже проводила подобное расследование, однако закрыла его, не предприняв никаких мер в отношении компании. Google тогда в конфиденциальном порядке согласился устранить основания, давшие повод для претензий федеральных властей США.