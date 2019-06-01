Число жертв стрельбы в штате Вирджиния возросло до 12

Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в городе Вирджиния-Бич. «В Госдепартамент направлен соответствующий запрос», — говорится в «Фейсбуке» диппредставительства. Согласно последним данным, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Погибли 12 человек, шестеро госпитализированы. Стрелявший мертв. Вице-мэр города Джеймс Вуд в эфире телекомпании Си-эн-эн не исключил, что число жертв может возрасти. По его словам, стрельба была открыта в административном здании, где принимали платежи за коммунальные и прочие услуги. В свою очередь мэр Вирджинии-Бич Бобби Дайер сообщил, что психологическую помощь родственникам убитых и раненых, а также тем, кто работал в этом здании, оказывают сотрудники социальных служб и священники. О мотивах преступника пока не известно.