На Украине изменили написание русских фамилий

Об этом говорится в новой редакции документа об украинском правописании, одобренном на прошлой неделе правительством. Накануне был представлен полный текст правил, которые вступят в силу с понедельника, пишет УНИАН. Так, согласно документу фамилии с окончанием на -ой станут теперь оканчиваться на -ий. Например, «Донской» будет писаться как «Донський», Трубецкой — «Трубецький». Исключение оставили для Льва Толстого. Новые украинские нормы правописания также узаконили использование феминитивов. В качестве примеров упоминаются «поэтка», «членкиня» и «критикесса». Национальная академия наук рекомендовала использовать лингвистические новшества во всех сферах общественной жизни.