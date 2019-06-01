Полицейские обнаружили пистолет и винтовку на месте стрельбы в штате Вирджиния

По предварительным данным, оружие было приобретено легально. Полиции уже установила личность стрелявшего. Инцидент произошел в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич. Согласно последним данным, огонь по коллегам на рабочем месте открыл служащий с большим стажем. Погибли 11 человек, шестеро госпитализированы. Стрелявший мертв. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем, он продолжает следить за ситуацией, сообщила пресс-служба Белого дома. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место ЧП. Консульский отдел посольства России в США выясняет, были

ли среди пострадавших в стрельбе граждане России. В Госдепартамент направлен соответствующий запрос.