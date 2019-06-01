Создатели фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне раскритиковали удаление некоторых сцен из картины в российском прокате

Об этом говорится в «Фейсбуке» британского певца и композитора. Это решение там названо «печальным отражением раскола мира <...> и того, насколько он может быть нетерпим к любви двух людей».

В сообщении отмечается, что киностудия «Парамаунт Пикчерс» «показала себя смелым и решительным партнером, позволив создать фильм, который является подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего». Ранее компания-прокатчик «Централ Партнершип» сообщала, что сцены удалены в соответствии с российским законодательством. Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все эпизоды поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.