Аккредитованным частным охранным предприятиям хотят разрешить охранять аэропорты

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он опубликован в базе данных нижней палаты. Документ, представленный сенатором Вячеславом Тимченко, предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс. В пояснительной записке говорится, что сейчас охраной воздушных гаваней на «монопольном положении» занимаются подразделения ведомственной охраны Минтранса. Такая ситуация в условиях «сложного экономического» положения приводит к неоправданной нагрузке на бюджеты небольших аэропортов, что ведет к повышению цен для пассажиров. В начале января в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий проверки ЧОПов Росгвардией. В конце мая его приняли в первом чтении.