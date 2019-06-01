В Эквадоре задержан экс-министр транспорта и госконтрактов Мария де лос Анхелес Дуарте в рамках расследования дела о вымогательстве. Полиция также взяла под стражу бывшего секретаря по юридическим вопросам президента Алексиса Меру. Об этом сообщила прокуратура страны, не уточнив подробности дела, но пообещав обнародовать детали в ближайшие часы. Оба бывших чиновника работали в администрации экс-президента Рафаэля Корреа. В своем «Твиттере» он назвал эти задержания «чудовищным политическим преследованием».