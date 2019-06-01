Жертвами стрельбы в штате Вирджиния стали 11 человек, как минимум шестеро ранены, они госпитализированы. Подозреваемый мертв, сообщил глава полиции курортного города Вирджиния-Бич. Он не стал говорить о состоянии пострадавших и отказался назвать имя нападавшего. Его мотивы также не известны. По данным полиции, стрелявший — муниципальный служащий. Он вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь. Когда на место прибыли стражи порядка, завязалась перестрелка. По данным местного телевиденья, среди раненых есть сотрудник полиции.