«Желтые жилеты» пока не определились с местом проведения сегодняшних маршей

Субботняя акция должна стать 29-й по счету в истории движения, начавшегося во Франции осенью минувшего года. На своей странице в «Фейсбуке» представители одной из групп сообщили, что их обращение с просьбой разрешить манифестацию на Елисейских Полях столичная префектура вновь отклонила. Власти в ответ ссылаются на ущерб, причиненный ранее манифестантами. Организаторы назвали запрет «посягательством на свободу собраний», они намерены оспорить в суде это решение.