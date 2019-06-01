Жертвами стрельбы в штате Вирджиния стали 11 человек, как минимум шестеро ранены, они госпитализированы. Подозреваемый мертв, сообщил глава полиции курортного города Вирджиния-Бич. Он не стал говорить о состоянии пострадавших и отказался назвать имя нападавшего. По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл стрельбу. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Как передает Рейтер со ссылкой на представителя полиции, стрелявший — муниципальный служащий. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в одном из зданий правительственного муниципального центра города. Также была информация, что он задержан. В полиции рекомендовали избегать городского центра.