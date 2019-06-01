В московском метро назвали последние сбои в работе подземки нетипичными

Вывод сделан после завершения расследования остановок составов в туннелях на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, которые произошли 21 и 23 мая. Об этом говорится на официальной странице метрополитена в Twitter. Отмечается, что в первом случае причиной сбоя стала неисправность контактного рельса. Второй инцидент случился из-за неисправности вагона и по «ответственности сервисной компании». Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов объяснил проблему человеческим фактором.