Пассажиры в Шереметьево жалуются на многочасовые задержки с выдачей багажа

В среднем ждать приходится 1,5-2 часа, передает РБК. По информации «Интерфакса», некоторые дожидались своих вещей по 3-4 часа. Как сообщил собеседник агентства, никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться. «На словах один из сотрудников сказал, что нет грузчиков», — сообщил прилетевший пассажир. В пресс-службе Шереметьево объяснили РБК, что инцидент произошел из-за «рекорда и пика перевозок» за сутки. В аэропорту утверждают, что сейчас весь задержанный багаж уже выдан.