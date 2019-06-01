Задержанный по подозрению в убийстве глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост

Его обязанности будет исполнять первый замруководителя муниципалитета Николай Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Кулакова подозревают в убийстве зампредседателя общественной палаты Евгении Исаенковой, с которой, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они были в близких отношениях. Тело женщины нашли 4 мая. По данным следствия, глава Раменского в ночь на 2 мая убил в салоне автомобиля 39-летнюю знакомую, к которой «испытывал личную неприязнь». Задержанный не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля. В ближайшее время в отношении Кулакова изберут меру пресечения.