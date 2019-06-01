Цена нефти Brent за последние сутки упала более чем на 3,5 доллара

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи. На закрытии торгов 30 мая стоимость августовских фьючерсов оценивалась в 65 долларов 33 цента за баррель. Последняя сделка 31 мая завершилась на уровне $61,69. В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже 62 долларов 12 февраля.

Нефть падает второй день подряд. Bloomberg объясняет это опасениями инвесторов из-за обещаний президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики. Помимо этого, по данным агентства, на стоимость фьючерсов влияет продолжающаяся торговая война между Китаем и Соединенными Штатами.

На этом фоне российская валюта падает к доллару и евро. К 10 вечера курс доллара вырос на 3 копейки, до 65 рублей 38 копеек, а курс евро — на 7 копеек и составил 73,01 руб.