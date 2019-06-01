Президент США Дональд Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня во Флориде

Об этом он написал в своем Твиттере. Американский лидер прибудет в Орландо со своей женой Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди США Карен Пенс. Американский президент призвал всех принять участие в мероприятии, на котором будет сделано объявление.

В апреле прошлого года стало известно, что Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Документы на переизбрание глава США подал в Федеральную избирательную комиссию в день инаугурации — 20 января 2017 года. По словам аналитиков, до него так не делал ни один американский президент. Обычно избирательная кампания начинается через два года после прихода к власти.