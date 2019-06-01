ООН сочла невозможным объявить своего сотрудника персоной нон грата

Работники организации не подпадают под это определение, сказал ТАСС зампредставителя генсека ООН Фархан Хак. Он пояснил, что эта доктрина применяется к странам, чьи дипломаты аккредитованы в других государствах. Хак отметил, что ООН будет защищать иммунитет своего сотрудника Михаила Краснощекова, которого власти Косово объявили нежелательным лицом. Сотрудник миссии ООН в Косово был задержан местными правоохранителями в ходе спецоперации на севере территории. Позднее получившего травмы Краснощекова освободили и потребовали покинуть страну. Почему — не уточняется. Российский МИД осудил действия частично признанной республики. Следственный комитет начал доследственную проверку.