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01:07, 01 июня 2019

ООН сочла невозможным объявить своего сотрудника персоной нон грата

Работники организации не подпадают под это определение, сказал ТАСС зампредставителя генсека ООН Фархан Хак. Он пояснил, что эта доктрина применяется к странам, чьи дипломаты аккредитованы в других государствах. Хак отметил, что ООН будет защищать иммунитет своего сотрудника Михаила Краснощекова, которого власти Косово объявили нежелательным лицом. Сотрудник миссии ООН в Косово был задержан местными правоохранителями в ходе спецоперации на севере территории. Позднее получившего травмы Краснощекова освободили и потребовали покинуть страну. Почему — не уточняется. Российский МИД осудил действия частично признанной республики. Следственный комитет начал доследственную проверку.



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