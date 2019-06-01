Глава подмосковного Раменского Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве, досрочно покинул свой пост

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Уточняется, что Кулаков ушел 29 мая. Временно исполняющим обязанности главы района назначен его первый заместитель Сергей Воробьев. В администрации Раменского агентству сказали, что ничего об этом не знают.

О задержании чиновника стало известно минувшим вечером. По данным РЕН ТВ и «Интерфакса», Кулаков убил зампредседателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. По версии следствия, причиной произошедшего стали «личные неприязненные отношения». Чиновник свою вину не признал.