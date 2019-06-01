Китай с этого дня повышает пошлины на ряд американских товаров

Пекин увеличит размер пошлин до 25% на 2,5 тысяч наименований американских товаров. Еще на две тысячи пошлины вырастут от 10% до 20%. Этот ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Повышение пошлин на ряд китайских товаров, которое ожидалось в США еще с 1 января, но постоянно откладывалось, вступило в силу 10 мая. Если Китай может обложить пошлинами американских товаров на 60 миллиардов долларов, то США – на 200 миллиардов, и по поручению Дональда Трампа, готовится еще одно повышение таможенных пошлин – на товары стоимостью уже 300 миллиардов долларов. Так Трамп пытается склонить Пекин к подписанию нового торгового соглашения. Вероятно, с той же целью Трамп пошел в атаку на китайского гиганта «Хуавей» — по запросу США в Канаде арестована финансовый директор, она же дочь основателя компании, а в Америке корпорацию занесли в черный список. Из-за этого Google разрывает с ней сотрудничество.

Это значит, что на смартфонах «Хуавей» не будет обновляться «Андроид», а на новых моделях, по информации «Рейтер», не будет магазина приложений Google Play.