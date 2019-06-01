В России отменили внутрисетевой роуминг

Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, вступило в силу сегодня.

Отмену роуминга закрепили в правилах оказания услуг телефонной связи, которые сопровождают контракт между абонентом и сотовым оператором. Среди прочего, в законодательстве также были прописаны бесплатные входящие вызовы на всей территории России. По словам Дмитрия Медведева, компании, предоставляющие услуги связи, уже успели перейти на новые стандарты.

Еще в 2017 году ФАС высказала претензии операторам «большой четверки» из-за поддержания высоких цен на связь в роуминге. Все четыре компании в итоге были оштрафованы примерно на 750 тысяч рублей каждый, передает ТАСС. Осенью прошлого года национальный роуминг был фактически отменен, хотя сам закон был подписан президентом Владимиром Путиным лишь в конце декабря. Исключением оставался Крым, где роуминг отменяют только сейчас.

Российские власти также утверждают, что были ускорены темпы подготовки поэтапной отмены роуминга между странами-участницами Евразийского экономического союза.